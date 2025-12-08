Politico: Американці наполягають на тому, що Україна повинна залишити Донбас

Медіа пише, що переговори між Україною та Сполученими Штатами зайшли в глухий кут

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Україна в межах угоди щодо врегулювання війни вийшла з Донбасу. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваного європейського посадовця.

У матеріалі йдеться, що мирні переговори між США та Україною зайшли в глухий кут через одне головне питання: як змусити Україну відмовитися від того, що Кремль не зміг захопити під час війни – від усієї території Донбасу.

"У територіальному питанні американці діють просто: Росія вимагає від України віддати території, а американці постійно думають, як цього досягти", – заявив виданню високопоставлений європейський посадовець, знайомий із переговорним процесом.

"Американці наполягають на тому, щоб Україна залишила Донбас... так чи інакше", – додав співрозмовник.

Україна наполягає на тому, що будь-яка мирна угода має передбачати заморожування бойових дій на чинній лінії фронту. Наразі близько 30% Донбасу все ще контролюються Києвом.

Європейський посадовець заявив, що загалом найреалістичніший варіант – "залишатися на своєму місці".

США продовжують тиснути на Україну, щоб вона швидко погодилася на угоду, а президент Штатів Дональд Трамп знову помітно розчарований Києвом. Журналісти нагадали про його звинувачення в бік президента Володимира Зеленського, який нібито не ознайомився з "мирним планом".

"Можливо, Трамп хоче, щоб це відбулося швидко, і його команда змушена пояснювати йому, чому не вони крайні у тому, що цього не відбувається так швидко, як він хотів", – продовжив він.

"Важливо, як буде діяти Америка – як посередник, чи схиляючись на бік Росії, – резюмував співрозмовник.