Politico: Американці наполягають на тому, що Україна повинна залишити Донбас
Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Україна в межах угоди щодо врегулювання війни вийшла з Донбасу. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваного європейського посадовця.
У матеріалі йдеться, що мирні переговори між США та Україною зайшли в глухий кут через одне головне питання: як змусити Україну відмовитися від того, що Кремль не зміг захопити під час війни – від усієї території Донбасу.
"У територіальному питанні американці діють просто: Росія вимагає від України віддати території, а американці постійно думають, як цього досягти", – заявив виданню високопоставлений європейський посадовець, знайомий із переговорним процесом.
"Американці наполягають на тому, щоб Україна залишила Донбас... так чи інакше", – додав співрозмовник.
Україна наполягає на тому, що будь-яка мирна угода має передбачати заморожування бойових дій на чинній лінії фронту. Наразі близько 30% Донбасу все ще контролюються Києвом.
Європейський посадовець заявив, що загалом найреалістичніший варіант – "залишатися на своєму місці".
США продовжують тиснути на Україну, щоб вона швидко погодилася на угоду, а президент Штатів Дональд Трамп знову помітно розчарований Києвом. Журналісти нагадали про його звинувачення в бік президента Володимира Зеленського, який нібито не ознайомився з "мирним планом".
"Можливо, Трамп хоче, щоб це відбулося швидко, і його команда змушена пояснювати йому, чому не вони крайні у тому, що цього не відбувається так швидко, як він хотів", – продовжив він.
"Важливо, як буде діяти Америка – як посередник, чи схиляючись на бік Росії, – резюмував співрозмовник.
- 2 грудня у НАТО заявляли, що захоплення тієї частини Донецької області, яку контролюють ЗСУ, не є реальним для росіян щонайменше рік.
- 8 грудня Зеленський заявив про відсутність спільної думки в учасників переговорів щодо Донбасу.
Подібні ідеї не просто аморальні — вони небезпечні. І історія ще повернеться до їхніх авторів.