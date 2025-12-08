Трамп розчарований: каже, Зеленський не ознайомився з "мирним планом" США
Президент США Дональд Трамп заявив, що "трохи розчарований" тим, що президент Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з його "мирним планом". Про це глава США сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.
У Трампа запитали, яким буде його останній крок в переговорах з Росією.
"Ми розмовляли з президентом Путіним, ми спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому", – заявив він.
Американський очільник додав, що, за його інформацією, команді Зеленського план подобається. Водночас Трамп припустив, що Росія "воліла б мати всю країну", але наразі вважає, що РФ нібито не заперечує проти мирної пропозиції.
"Росія, я гадаю, воліла б мати всю країну... Але Росію, я вважаю, це влаштовує (мирний план), але не впевнений, що Зеленського це влаштовує. Його команді він подобається, але він його не читав", – додав Трамп.
- 2 грудня Віткофф і Кушнер мали майже п'ятигодинну розмову з Путіним. Вашингтон позитивно оцінив цю розмову.
- 6 грудня Зеленський та учасники української делегації телефоном розмовляли з Віткоффом та Кушнером стосовно закінчення війни РФ проти України.
- 7 грудня Зеленський заявив, що отримає від української делегації інформацію про те, що РФ сказала американцям під час зустрічі у Москві.
Коментарі (0)