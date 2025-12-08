Трамп розчарований: каже, Зеленський не ознайомився з "мирним планом" США

Глава Білого дому заявив, що Росія "воліла б мати всю країну", однак нібито не заперечує проти пропозиції Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Radek Pietruszka)

Президент США Дональд Трамп заявив, що "трохи розчарований" тим, що президент Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з його "мирним планом". Про це глава США сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

У Трампа запитали, яким буде його останній крок в переговорах з Росією.

"Ми розмовляли з президентом Путіним, ми спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому", – заявив він.

Американський очільник додав, що, за його інформацією, команді Зеленського план подобається. Водночас Трамп припустив, що Росія "воліла б мати всю країну", але наразі вважає, що РФ нібито не заперечує проти мирної пропозиції.

"Росія, я гадаю, воліла б мати всю країну... Але Росію, я вважаю, це влаштовує (мирний план), але не впевнений, що Зеленського це влаштовує. Його команді він подобається, але він його не читав", – додав Трамп.