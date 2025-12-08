Politico: Американцы настаивают на том, что Украина должна оставить Донбасс

Медиа пишет, что переговоры между Украиной и Соединенными Штатами зашли в тупик

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Украина в рамках соглашения по урегулированию войны вышла из Донбасса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

В материале говорится, что мирные переговоры между США и Украиной зашли в тупик из-за одного главного вопроса: как заставить Украину отказаться от того, что Кремль не смог захватить во время войны – от всей территории Донбасса.

"В территориальном вопросе американцы действуют просто: Россия требует от Украины отдать территории, а американцы постоянно думают, как этого достичь", – заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с переговорным процессом.

"Американцы настаивают на том, чтобы Украина оставила Донбасс... так или иначе", – добавил собеседник.

Украина настаивает на том, что любое мирное соглашение должно предусматривать замораживание боевых действий на действующей линии фронта. Сейчас около 30% Донбасса все еще контролируются Киевом.

Европейский чиновник заявил, что в целом самый реалистичный вариант – "оставаться на своем месте".

США продолжают давить на Украину, чтобы она быстро согласилась на сделку, а президент Штатов Дональд Трамп снова заметно разочарован Киевом. Журналисты напомнили о его обвинении в сторону президента Владимира Зеленского, якобы не ознакомившегося с "мирным планом".

"Возможно, Трамп хочет, чтобы это произошло быстро, и его команда вынуждена объяснять ему, почему не они крайние в том, что этого не происходит так быстро, как он хотел", – продолжил он.

"Важно, как будет действовать Америка – как посредник или склоняясь на сторону России", – резюмировал собеседник.