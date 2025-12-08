Зеленський про "мирний план": Відверто не проукраїнські пункти відійшли

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

З так званого мирного плану, запропонованого Сполученими Штатами, прибрали не проукраїнські пункти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

У глави держави запитали: чи відрізняється документ, який йому показав секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров від того, що був після перемовин у Женеві та Маямі.

"Різні плани, хоча база та сама. Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрямок. І зовсім, такі відверто не проукраїнські пункти відійшли", – сказав Зеленський.

Він додав, що настрій американців за те, щоб знаходити компроміси. Глава держави наголосив, що компромісу щодо територій поки не знайдено.

"Що стосується відновлення – це стосується грошей. І тут ми не можемо не брати до уваги європейський погляд", – сказав президент, уточнивши, що про це сьогодні говорив із лідерами.

Тому важливе залучення Європи до цього спілкування, констатував він.