Зеленський про "мирний план": Відверто не проукраїнські пункти відійшли
З так званого мирного плану, запропонованого Сполученими Штатами, прибрали не проукраїнські пункти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.
У глави держави запитали: чи відрізняється документ, який йому показав секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров від того, що був після перемовин у Женеві та Маямі.
"Різні плани, хоча база та сама. Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрямок. І зовсім, такі відверто не проукраїнські пункти відійшли", – сказав Зеленський.
Він додав, що настрій американців за те, щоб знаходити компроміси. Глава держави наголосив, що компромісу щодо територій поки не знайдено.
"Що стосується відновлення – це стосується грошей. І тут ми не можемо не брати до уваги європейський погляд", – сказав президент, уточнивши, що про це сьогодні говорив із лідерами.
Тому важливе залучення Європи до цього спілкування, констатував він.
- 8 грудня Зеленський заявив про відсутність спільної думки в учасників переговорів щодо Донбасу.
- До цього Трамп сказав, що "трохи розчарований" тим, що український президент нібито досі не ознайомився з його "мирним планом".
