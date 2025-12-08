Зеленский о "мирном плане": Откровенно не проукраинские пункты отошли

Президент подтвердил, что сейчас план по урегулированию войны содержит 20 пунктов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Из так называемого мирного плана, предложенного Соединенными Штатами, убрали не проукраинские пункты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

У главы государства спросили: отличается ли документ, который ему показал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров от того, что был после переговоров в Женеве и Майами.

"Разные планы, хотя база та же. Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление. И совсем, такие откровенно не проукраинские пункты отошли", – сказал Зеленский.

Он добавил, что американцы настроены на то, чтобы находить компромиссы. Глава государства подчеркнул, что компромисс по территориям пока не найден.

"Что касается восстановления – это касается денег. И здесь мы не можем не принимать во внимание европейский взгляд", – сказал президент, уточнив, что об этом сегодня говорил с лидерами.

Поэтому важно вовлечение Европы в это общение, констатировал он.