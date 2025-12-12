Le Monde пишет о "согласии" Украины на буферную зону. В ОП объяснили, что звучало на самом деле

Михаил Подоляк (Фото: ОП)

В Офисе президента прокомментировали материал французской газеты Le Monde о том, что Украина якобы согласилась на условия США по созданию буферной зоны на Донбассе. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии украинским медиа заявил, что в публикации "некорректный перевод и подача", а советник главы ОП Михаил Подоляк передал LIGA.net свою реальную цитату дословно.

Le Monde написала материал под заголовком "Украина готова согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе, что является значительной уступкой для прекращения войны".

Ссылаясь на Подоляка, французские журналисты написали, что "эта зона потребует вывода украинских и российских войск с обеих сторон линии фронта". Также, как пишет медиа, Подоляк уточнил, что "еще нужно определить, какое вооружение выводить и какие полномочия будут иметь на месте международные миссии наблюдения (в идеале Украина хотела бы видеть в их составе США)".

Литвин отметил, что на самом деле Подоляк говорил в целом о том, что обсуждать можно разные вещи, но вопрос всегда в деталях, как это может работать.

"Согласилась Украина или не согласилась – может решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины, вчера президент об этом сказал журналистам", – добавил он.

Подоляк в комментарии LIGA.net тоже отметил, что разговор пока идет исключительно о теоретических обсуждениях – и он подчеркивал это в разговоре с французским медиа.

"Понятно, что в переговорном процессе обсуждаются все возможные форматы, в том числе и возможный формат остановки по линии прямого боестолкновения. И понятно, что такой формат теоретически предполагает, в том числе и возможность формирования так называемой буферной (демилитаризованной) зоны, которую надо будет активно мониторить. Но все это пока только обсуждается в рамках гарантий безопасности. Об окончательных решениях будет уже говорить, безусловно, господин президент Украины", – добавил он.