Зеленский: Единственный вариант перемирия – это подписание рамочного договора. Такая позиция США

Глава государства считает, что россияне заявили США, что не пойдут ни на какое прекращение огня без подписания документа

Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа 2025 года (Иллюстративное фото: EPA)

После переговоров с Россией США хотят, чтобы полное прекращение огня наступило только после подписания рамочного мирного соглашения. Это же касается и частичного перемирия в энергетике и на море. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net, сказал президент Владимир Зеленский во время общения с медиа.

По его словам, Соединенные Штаты, после неоднократных переговоров с россиянами, считают, что полное прекращение огня может наступить только при подписании рамочного соглашения.

По мнению Зеленского, не является секретом, что оккупанты не пойдут на перемирие, если "нет никакого соглашения". Однако он подчеркнул, что Украина по-прежнему считает, что прекращение огня нужно.

"Но мы получаем именно такую информацию: единственный вариант сизфаера (англ. перемирия. – Ред.) – это подписание рамочного соглашения", – пояснил глава государства.

Относительно перемирия в энергетике и на море, президент сообщил, что Турция работала над таким планом.

"[Турецкий руководитель] Эрдоган мне об этом говорил. Я ему сказал, что мы поддержим. Он хотел организацию соответствующей встречи – сначала на уровне команд, а затем на уровне лидеров. Я ему сказал, что мы готовы", – рассказал Зеленский.

Однако он отметил: США считают, что стороны близки к соглашению,и что нужно заключить его – и "будет сразу сизфаер везде, а потом начнем разные другие шаги".

"Это позиция американцев на сегодня. Я так понимаю, что просто россияне им сказали, что мы не дадим никакого перемирия, если не будет подписано соглашение", – подытожил глава государства.