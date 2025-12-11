Донбасс как "свободная экономическая зона". Президент поставил под сомнение этот компромисс от США

Зеленский отметил, что Украина не примет компромисс, который не гарантирует безопасность в Донецкой области. Он должен быть справедливым

Владимир Зеленский на встрече с медиа (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 11 декабря озвучил позицию США по вопросу контроля над временно оккупированным Донбассом, передает корреспондентка LIGA.net. По его словам, если Вооруженные Силы Украины должны выйти, то армия РФ – не должна заходить.

"Они видят, что украинские войска выходят с территории Донецкой области, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донецкой области. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", – они не знают", – сказал президент.

Он отметил, что есть вполне справедливый вопрос относительно этой "свободной экономической зоны": если украинская армия отходит, как от нее требуют, то почему от другой стороны не требуют отойти на то же расстояние в другую сторону? Также есть вопросы по менеджменту на этих территориях и другим моментам. Поэтому сейчас разговор по этому поводу еще продолжается.

"Я услышал все предложения американской стороны и фактически через них – "русской" стороны по территории Донецкой области, и сказал, что это точно не в интересах Украины. Но надо продолжать разговор и пробовать найти ответы на все вопросы так, чтобы все было более адекватно", – сказал президент.

Он привел в пример, что если Украина отходит из Донецкой области на 5 или 10 км, то и Россия должна отойти на такое же расстояние. Как и в других войнах, за этим нужен мониторинг.

"Если это так, то чем отличается "свободная экономическая зона" от этого принципа? Это паритетный принцип", – сказал президент.

Но если украинская армия отойдет, а российская останется стоять в этой "демилитаризованной зоне", то что сдержит Москву от дальнейшего продвижения, поинтересовался он. Или, например, от того, чтобы инфильтрироваться в эту зону под видом "гражданских" и взять ее под контроль.

"Это все очень серьезно. Не факт, что мы как Украина примем это, но когда вы говорите нам о компромиссе, вы должны давать справедливый компромисс", – подчеркнул он.