WSJ: США передали европейцам свой план возвращения России в мировую экономику

Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала своим европейским коллегам серию документов, излагающих ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

"Эти предложения спровоцировали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Результат может в корне изменить экономическую карту континента", – говорится в материале.

План США был изложен в приложениях к текущим мирным предложениям, что не являются публичными. В документах подробно описаны планы американских финансовых фирм и других предприятий по использованию примерно $200 млрд замороженных российских активов для проектов в Украине, включая огромный новый центр обработки данных, что будет питаться от Запорожской атомной электростанции, которую сейчас занимают российские войска.

В другом приложении предлагается общее видение Америки по восстановлению российской экономики при условии инвестирования компаний США в стратегические сектора, от добычи редкоземельных полезных ископаемых до бурения нефти в Арктике, а также содействие восстановлению потоков российской энергетики в Западную Европу и другие части мира.

Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что не уверены, стоит ли серьезно относиться к некоторым предложениям США. Один чиновник сравнил их с видением Трампа по строительству в Газе застройки по типу Ривьеры.

Другой, ссылаясь на предложенные энергетические соглашения между США и Россией, сказал, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой победители Второй мировой войны поделили Европу.

"Это как Ялта", – сказал он.

СПРАВКА Ялтинская конференция – это встреча лидеров США, Великобритании и СССР, состоявшаяся в феврале 1945 года во время Второй мировой войны. На ней союзники согласовали послевоенное устройство Европы и принципы распределения сфер влияния. Стороны договорились о создании ООН, условиях капитуляции Германии и будущих границах нескольких стран. Решение конференции фактически заложили основу разделения Европы на Запад и Восток. Поэтому "Ялта" часто ассоциируется с крупными государствами, решающими судьбу континента без участия меньших стран.