WSJ: США передали европейцам свой план возвращения России в мировую экономику
Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала своим европейским коллегам серию документов, излагающих ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.
"Эти предложения спровоцировали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Результат может в корне изменить экономическую карту континента", – говорится в материале.
План США был изложен в приложениях к текущим мирным предложениям, что не являются публичными. В документах подробно описаны планы американских финансовых фирм и других предприятий по использованию примерно $200 млрд замороженных российских активов для проектов в Украине, включая огромный новый центр обработки данных, что будет питаться от Запорожской атомной электростанции, которую сейчас занимают российские войска.
В другом приложении предлагается общее видение Америки по восстановлению российской экономики при условии инвестирования компаний США в стратегические сектора, от добычи редкоземельных полезных ископаемых до бурения нефти в Арктике, а также содействие восстановлению потоков российской энергетики в Западную Европу и другие части мира.
Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что не уверены, стоит ли серьезно относиться к некоторым предложениям США. Один чиновник сравнил их с видением Трампа по строительству в Газе застройки по типу Ривьеры.
Другой, ссылаясь на предложенные энергетические соглашения между США и Россией, сказал, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой победители Второй мировой войны поделили Европу.
"Это как Ялта", – сказал он.
- 10 декабря Трамп сообщил о сложном обсуждении урегулирования войны РФ против Украины во время звонка с европейскими коллегами, добавив, что те предложили провести встречу с участием американцев и Зеленского.
- Позже неназванные украинские и американские чиновники сообщили Axios, что Киев предоставил администрации США свой ответ по каждому пункту на последний проект мирного плана США.
