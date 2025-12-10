"Критический момент для Украины и нашего региона". С Трампом созвонились Макрон, Стармер и Мерц

Дональд Трамп (Фото:YURI GRIPAS / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор относительно урегулирования войны РФ против Украины. Об этом сообщил офис британского политика.

"Лидеры обсудили последние новости о мирных переговорах, возглавляемых США, и приветствовали их усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины и прекращения убийств", – говорится в публикации.

В сообщении отмечают, что "интенсивная работа" над мирным планом продолжается и будет продолжаться в ближайшие дни.

"Они [лидеры] согласились, что это критический момент – для Украины, ее народа и общей безопасности в евроатлантическом регионе", – заключают в заметке.

Ранее, 8 декабря, президент Владимир Зеленский встретился с этими же европейскими руководителями в Лондоне, на которых обсуждали переговоры с США, а также "согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующие шаги".

Во время этой встречи Мерц заявлял о своем скепсисе относительно "некоторых деталей в документах, поступающих из США", но добавлял, что именно поэтому лидеры и собрались в Лондоне.

В то же время Макрон отмечал, что у партнеров есть "много козырей" в переговорах.

В то же время 10 декабря Зеленский сообщил, что на этот день запланирован разговор с Вашингтоном относительно документа, который "будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны".

"Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой президента Трампа и партнерами в Европе", – отмечал глава государства.

Также он анонсировал на 11 декабря встречу в формате Коалиции желающих для работы над гарантиями безопасности и недопущением повторения российской агрессии.

"Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что у мира нет альтернативы, и ключевые вопросы – как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения", – добавил Зеленский.