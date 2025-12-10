"Критичний момент для України та і нашого регіону". З Трампом зідзвонились Макрон, Стармер і Мерц

Дональд Трамп (Фото:YURI GRIPAS / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і глава Сполучених Штатів Дональд Трамп провели телефонну розмову стосовно врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомив офіс британського політика.

"Лідери обговорили останні новини щодо мирних переговорів, очолюваних США, і привітали їхні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру для України та припинення вбивств", – йдеться у публікації.

У повідомленні зауважують, що "інтенсивна робота" над мирним планом триває і продовжуватиметься найближчими днями.

"Вони [лідери] погодилися, що це критичний момент – для України, її народу та спільної безпеки в євроатлантичному регіоні", – підсумовують у дописі.

Раніше, 8 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з цими європейськими керівниками у Лондоні, на яких обговорювали перемовини зі США, а також "узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки".

Під час цієї зустрічі Мерц заявляв про свій скепсис щодо "деяких деталей у документах, що надходять із США", але додавав, що саме через це лідери й зібрались у Лондоні.

Водночас Макрон зауважував, що у партнерів є "багато козирів" у перемовинах.

Водночас 10 грудня Зеленський повідомив, що на цей день заплановано розмову з Вашингтоном стосовно документа, який "деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни".

"Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою президента Трампа та партнерами у Європі", – зауважував глава держави.

Також він анонсував на 11 грудня зустріч у форматі Коаліції охочих для роботи над гарантіями безпеки й недопущенням повторення російської агресії.

"Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення", – додав Зеленський.