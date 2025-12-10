"В достаточно жестких словах". Трамп рассказал о звонке с Европой и возможной встрече с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Глава США Дональд Трамп сообщил о сложном обсуждении урегулирования войны РФ против Украины во время звонка с европейскими коллегами, добавив, что те предложили провести встречу с участием американцев и президента Владимира Зеленского в ближайшее время. Такое заявление он сделал во время публичного мероприятия, которое транслировал Белый дом.

Трамп заявил, что он и президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц "обсудили Украину в достаточно жестких словах", добавив, что США "ждут ответа, прежде чем двигаться дальше".

На уточнение, о чем именно шла речь во время звонка, президент США ответил: "У нас были некоторые небольшие споры относительно людей. И мы посмотрим, как это завершится". Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Также глава Штатов рассказал, что партнеры хотели бы провести встречу в Европе в эти выходные (13-14 декабря). Он отметил, что США примут решение, принимать ли в ней участие, "в зависимости от того, с чем они [европейцы] вернутся".

"Мы не хотим тратить время впустую. Иногда надо дать людям возможность повоевать, а иногда – нет. Но проблема в том, что, давая людям возможность повоевать, вы теряете тысячи людей в неделю. Это бессмысленно. Все это бессмысленно", – заявил Трамп.

Он добавил, что европейцы предлагали встречу и с Зеленским, и с американцами.

Среди прочего, президент США сказал, что Зеленский "должен быть реалистом", и в очередной раз заявил о необходимости провести выборы в Украине. В частности, он ссылался на якобы данные социологического опроса о том, что 82% в Украине хотят заключения мирного соглашения. Трамп не уточнял, откуда эти данные. Также он снова упомянул о коррупции в Украине.