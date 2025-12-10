Зеленский обсудил с Радой выборы во время войны после заявления Трампа

Глава государства заявил, что "не будет допускать никаких спекуляций" относительно выборов в Украине

Владимир Зеленский (Фото: CHRISTOPHE ENA / EPA)

Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями Верховной Рады вопрос проведения выборов во время войны. Об этом глава государства заявивший в вечернем видеообращении на следующий день после соответствующего заявления руководителя США Дональда Трампа.

"Сегодня говорил с представителями Верховной Рады Украины. Мы говорили предметно. Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, если партнеры – в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне – говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение", – сказал президент.

Зеленский признал, что "это непросто", но подчеркнул, что давление в этом отношении "нам точно не нужно".

Глава государства ожидает, что нардепы предложат свое видение относительно этого.

"Вызовы безопасности [насчет выборов] зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", – подытожил он.