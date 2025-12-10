Зеленский обсудил с Радой выборы во время войны после заявления Трампа
Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями Верховной Рады вопрос проведения выборов во время войны. Об этом глава государства заявивший в вечернем видеообращении на следующий день после соответствующего заявления руководителя США Дональда Трампа.
"Сегодня говорил с представителями Верховной Рады Украины. Мы говорили предметно. Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, если партнеры – в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне – говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение", – сказал президент.
Зеленский признал, что "это непросто", но подчеркнул, что давление в этом отношении "нам точно не нужно".
Глава государства ожидает, что нардепы предложат свое видение относительно этого.
"Вызовы безопасности [насчет выборов] зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", – подытожил он.
- Ранее, 9 декабря, Трамп заявил, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно". Глава Штатов также предположил, что Зеленский может победить в голосовании.
- Реагируя на это, глава Украины заявил, что "всегда готов к выборам", а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.
