Зеленський обговорив з Радою вибори під час війни після слів Трампа

Володимир Зеленський (Фото: CHRISTOPHE ENA / EPA)

Президент Володимир Зеленський обговорив з представниками Верховної Ради питання проведення виборів під час війни. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні на наступний день після відповідної заяви керівника США Дональда Трампа.

"Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери – у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні – говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів", – сказав президент.

Читайте також Як Росія (не) зриватиме перші повоєнні вибори в Україні

Зеленський визнав, що "це непросто", але наголосив, що тиск стосовно цього "нам точно не потрібен".

Глава держави очікує, що нардепи запропонують своє бачення стосовно цього.

"Безпекові виклики [щодо виборів] залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", – підсумував він.