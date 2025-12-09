Зеленський звернувся до США щодо виборів: Забезпечте безпеку

Глава держави заявив, що Україна буде готова до виборів впродовж 60–90 днів, якщо США зроблять безпекові умови для цього

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори, закликавши Сполучені Штати забезпечити відповідні умови безпеки. Про це, реагуючи на останню заяву свого американського колеги Дональда Трампа, глава держави розповів під час спілкування з медіа.

Він нагадав, що для проведення виборів є два аспекти: стосовно безпеки (" Як це [голосування] провести? Як це зробити під ударами, під ракетами? Щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати?" ) та щодо законодавчої основи для легітимності цього процесу.

Читайте також Як Росія (не) зриватиме перші повоєнні вибори в Україні

"І так, як це питання сьогодні підіймає президент США, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз – і заявляю це відкрито – Сполучені Штати Америки допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами. [Прошу] забезпечити безпеку для проведення виборів", – сказав президент.

За словами Зеленського, якщо це буде зроблено, то у наступні 60 – 90 днів Україна буде готова до проведення виборів: " Я особисто маю на це волю і готовність".

Також він звернувся до нардепів своєї фракції "Слуга народу" та парламентарів загалом з проханням підготувати пропозиції стосовно можливості змінити законодавство для проведення виборів під час воєнного стану.

"[Щоб вони] підготували це для мене. Я завтра буду в Україні... Я очікую пропозицій від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори", – акцентував глава держави.

Зеленський також розповів, що не обговорював питання виборів під час переговорів з партнерами.

" Питання виборів України, мені здається, передусім залежить від нашого народу. І це питання народу України, а не народу інших держав. При всій повазі до наших партнерів. Скажу відверто, що до виборів я готовий. [...] Я чув такі натяки, що ми чіпляємось за владу, або я особисто за крісло президента – і тому не закінчується війна. Це, якщо чесно... абсолютно неадекватна історія", – сказав політик.