Зеленский обратился к США относительно выборов: Обеспечьте безопасность

Глава государства заявил, что Украина будет готова к выборам в течение 60-90 дней, если США сделают условия безопасности для этого

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы, призвав Соединенные Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности. Об этом, реагируя на последнее заявление своего американского коллеги Дональда Трампа, глава государства рассказал во время общения с медиа.

"И так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас – и заявляю это открыто – Соединенные Штаты Америки помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами. [Прошу] обеспечить безопасность для проведения выборов", – сказал президент.

По словам Зеленского, если это будет сделано, то в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов: " Я лично имею на это волю и готовность".

Также он обратился к нардепам своей фракции "Слуга народа" и парламентариев в целом с просьбой подготовить предложения о возможности изменить законодательство для проведения выборов во время военного положения.

"[Чтобы они] подготовили это для меня. Я завтра буду в Украине... Я ожидаю предложений от партнеров, ожидаю предложения от наших депутатов и готов идти на выборы", – акцентировал глава государства.

Зеленский также рассказал, что не обсуждал вопрос выборов во время переговоров с партнерами.

" Вопрос выборов Украины, мне кажется, прежде всего зависит от нашего народа. И это вопрос народа Украины, а не народа других государств. При всем уважении к нашим партнерам. Скажу откровенно, что к выборам я готов. [...] Я слышал такие намеки, что мы цепляемся за власть, или я лично за кресло президента – и поэтому не заканчивается война. Это, если честно... абсолютно неадекватная история", – сказал президент.

Кроме этого, он напомнил. что для проведения выборов есть два вопроса: относительно безопасности (" Как это [голосование] провести? Как это сделать под ударами, под ракетами? По нашим военным вопрос, как они будут голосовать?" ) и относительно законодательной основы для легитимности этого процесса.