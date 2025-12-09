Зеленский обратился к США относительно выборов: Обеспечьте безопасность

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы, призвав Соединенные Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности. Об этом, реагируя на последнее заявление своего американского коллеги Дональда Трампа, глава государства рассказал во время общения с медиа.
"И так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас – и заявляю это открыто – Соединенные Штаты Америки помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами. [Прошу] обеспечить безопасность для проведения выборов", – сказал президент.
По словам Зеленского, если это будет сделано, то в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов: "Я лично имею на это волю и готовность".
Также он обратился к нардепам своей фракции "Слуга народа" и парламентариев в целом с просьбой подготовить предложения о возможности изменить законодательство для проведения выборов во время военного положения.
"[Чтобы они] подготовили это для меня. Я завтра буду в Украине... Я ожидаю предложений от партнеров, ожидаю предложения от наших депутатов и готов идти на выборы", – акцентировал глава государства.
Зеленский также рассказал, что не обсуждал вопрос выборов во время переговоров с партнерами.
"Вопрос выборов Украины, мне кажется, прежде всего зависит от нашего народа. И это вопрос народа Украины, а не народа других государств. При всем уважении к нашим партнерам. Скажу откровенно, что к выборам я готов. [...] Я слышал такие намеки, что мы цепляемся за власть, или я лично за кресло президента – и поэтому не заканчивается война. Это, если честно... абсолютно неадекватная история", – сказал президент.
Кроме этого, он напомнил. что для проведения выборов есть два вопроса: относительно безопасности ("Как это [голосование] провести? Как это сделать под ударами, под ракетами? По нашим военным вопрос, как они будут голосовать?") и относительно законодательной основы для легитимности этого процесса.
Ранее Трамп заявил в интервью изданию Politico, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно".
Также глава Штатов предположил, что Зеленский может победить в голосовании.
