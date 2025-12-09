Трамп считает, что в Украине пора провести выборы. Предположил, что Зеленский выиграет

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что в Украине пора провести выборы, ведь их "не было очень давно", и предположил, что победу может одержать действующий глава государства Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в интервью газете Politico.

Американский президент ответил утвердительно на вопрос журналистки, пора ли Украине провести выборы.

"Прошло много времени. Дела идут не слишком хорошо. Да, я думаю, что пора. Думаю, сейчас важно провести выборы", – добавил Трамп.

Он акцентировал, что украинский народ должен иметь этот выбор.

"И, возможно, Зеленский выиграет. Я не знаю, кто выиграет. Но выборов не было очень давно. Они говорят о демократии, но доходят до предела, когда это уже не демократия", – сказал Трамп.