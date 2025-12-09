Трамп считает, что в Украине пора провести выборы. Предположил, что Зеленский выиграет
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что в Украине пора провести выборы, ведь их "не было очень давно", и предположил, что победу может одержать действующий глава государства Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в интервью газете Politico.
Американский президент ответил утвердительно на вопрос журналистки, пора ли Украине провести выборы.
"Прошло много времени. Дела идут не слишком хорошо. Да, я думаю, что пора. Думаю, сейчас важно провести выборы", – добавил Трамп.
Он акцентировал, что украинский народ должен иметь этот выбор.
"И, возможно, Зеленский выиграет. Я не знаю, кто выиграет. Но выборов не было очень давно. Они говорят о демократии, но доходят до предела, когда это уже не демократия", – сказал Трамп.
- 18 февраля 2025 года после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов в Украине.
- 19 февраля КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которому Зеленскому доверяют 57% украинцев.
- В тот же день Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны".
Комментарии (0)