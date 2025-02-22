Климкин – о словах Трампа о рейтинге Зеленского: Забудьте все цифры, он это взял с потолка

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "взял с потолка" данные о рейтинге украинского коллеги Владимира Зеленского, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

"Забудьте все цифры, он [Трамп] это взял с потолка. Вот просто с потолка. Или кто-то ему там что-то преподнес", – заявил дипломат.

Он напомнил, что ранее Трамп говорил о $500 млн, а впоследствии о $500 млрд в контексте соглашения с Украиной о редкоземельных металлах.

"У него цифры летают в тысячу раз в течение 24 часов. Вообще не воспринимайте это как в какой-то мере наезд. Это стиль его общения", – констатировал Климкин.

В то же время, экс-министр заявил о "нежелательности" ставить под вопрос действия Трампа. Он вспомнил о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что в Вашингтоне "очень больно" восприняли фразу о том, что Трамп находится в дезинформационной реальности.

"Я думаю, что они ее читают не так, как мы ее имеем в виду и как это сказал Зеленский. Они читают это по-своему. И это фактически воспринимается как нечто персональное и для Трампа, и для его команды", — акцентировал Климкин.