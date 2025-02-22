Клімкін – про заяву Трампа щодо рейтингу Зеленського: Забудьте всі цифри, він це взяв зі стелі

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп "взяв зі стелі" дані про рейтинг українського колеги Володимира Зеленського, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

"Забудьте всі цифри, він [Трамп] це взяв зі стелі. От просто зі стелі. Або хтось йому там щось підніс", – заявив дипломат.

Він нагадав, що раніше Трамп говорив про $500 млн, а згодом про $500 млрд у контексті угоди з Україною про рідкісноземельні метали.

"У нього цифри літають в тисячу разів протягом 24 годин. Взагалі не сприймайте це як певною мірою наїзд. Це стиль його спілкування", – констатував Клімкін.

Водночас ексміністр заявив про "небажаність" ставити під питання дії Трампа. Він згадав про слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що у Вашингтоні "дуже боляче" сприйняли фразу про те, що Трамп знаходиться в дезінформаційній реальності.

"Я думаю, що вони її читають не так, як ми її маємо на увазі і як це сказав Зеленський. Вони читають це по-своєму. І це фактично сприймається як щось персональне, і для Трампа, і для його команди", – акцентував Клімкін.