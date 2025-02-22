Клімкін – про заяву Трампа щодо рейтингу Зеленського: Забудьте всі цифри, він це взяв зі стелі
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп "взяв зі стелі" дані про рейтинг українського колеги Володимира Зеленського, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.
"Забудьте всі цифри, він [Трамп] це взяв зі стелі. От просто зі стелі. Або хтось йому там щось підніс", – заявив дипломат.
Він нагадав, що раніше Трамп говорив про $500 млн, а згодом про $500 млрд у контексті угоди з Україною про рідкісноземельні метали.
"У нього цифри літають в тисячу разів протягом 24 годин. Взагалі не сприймайте це як певною мірою наїзд. Це стиль його спілкування", – констатував Клімкін.
Водночас ексміністр заявив про "небажаність" ставити під питання дії Трампа. Він згадав про слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що у Вашингтоні "дуже боляче" сприйняли фразу про те, що Трамп знаходиться в дезінформаційній реальності.
"Я думаю, що вони її читають не так, як ми її маємо на увазі і як це сказав Зеленський. Вони читають це по-своєму. І це фактично сприймається як щось персональне, і для Трампа, і для його команди", – акцентував Клімкін.
- 18 лютого 2025 року після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів в Україні.
- 19 лютого КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким Зеленському довіряють 57% українців.
- Того самого дня Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни".