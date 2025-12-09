Трамп вважає, що в Україні час провести вибори. Припустив, що Зеленський виграє
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що в Україні час провести вибори, адже їх "не було дуже давно", й припустив, що перемогу може здобути чинний глава держави Володимир Зеленський. Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті Politico.

Американський президент відповів ствердно на запитання журналістки, чи час Україні провести вибори.

"Минуло багато часу. Справи йдуть не надто добре. Так, я думаю, що час. Думаю, зараз важливо провести вибори", – додав Трамп.

Він акцентував, що український народ повинен мати цей вибір.

"І, можливо, Зеленський виграє. Я не знаю, хто виграє. Але виборів не було дуже давно. Вони говорять про демократію, але доходять до межі, коли це вже не демократія", – сказав Трамп.

  • 18 лютого 2025 року після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів в Україні.
  • 19 лютого КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким Зеленському довіряють 57% українців.
  • Того самого дня Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни".
