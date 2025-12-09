Трамп вважає, що в Україні час провести вибори. Припустив, що Зеленський виграє
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що в Україні час провести вибори, адже їх "не було дуже давно", й припустив, що перемогу може здобути чинний глава держави Володимир Зеленський. Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті Politico.
Американський президент відповів ствердно на запитання журналістки, чи час Україні провести вибори.
"Минуло багато часу. Справи йдуть не надто добре. Так, я думаю, що час. Думаю, зараз важливо провести вибори", – додав Трамп.
Він акцентував, що український народ повинен мати цей вибір.
"І, можливо, Зеленський виграє. Я не знаю, хто виграє. Але виборів не було дуже давно. Вони говорять про демократію, але доходять до межі, коли це вже не демократія", – сказав Трамп.
- 18 лютого 2025 року після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів в Україні.
- 19 лютого КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким Зеленському довіряють 57% українців.
- Того самого дня Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни".
Коментарі (0)