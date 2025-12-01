Трамп прокомментировал коррупцию в Украине на фоне переговоров

Глава Штатов заявил, что ситуация с коррупцией в Украине "не помогает", но он оптимистичен насчет достижения соглашения

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп в контексте переговоров по мирному плану заявил, что в Украине есть проблемы с коррупционной ситуацией. Об этом политик рассказал во время общения с прессой на борту президентского самолета.

Журналистка спросила Трампа, говорил ли он с госсекретарем Марко Рубио и своим специальным посланником Стивом Уиткоффом после украино-американской встречи в Майами.

"Да, я разговаривал с ними, и у них все хорошо. Украина имеет несколько небольших сложных проблем. У них есть несколько сложных проблем, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это [война] закончилось, и я думаю, что Украина... я знаю, что Украина хотела бы, чтобы это закончилось", – ответил президент США.

Относительно проблем, которые имеет Украина, политик отметил: "Ситуация с коррупцией продолжается, и это не помогает".

На уточнение, препятствует ли коррупция в Украине мирным переговорам, Трамп заявил: "Я говорил, что это продолжается уже три года, правда? Разве я не говорил этого в течение трех лет? Я говорил это. Поэтому я значительно опередил график".

Однако президент США добавил, что, по его мнению, есть "хороший шанс" заключить мирное соглашение.