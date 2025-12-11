WSJ: США передали європейцям свій план повернення Росії до світової економіки

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа останніми тижнями передала своїм європейським колегам серію документів, що викладають її бачення щодо відновлення України й повернення Росії до світової економіки. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських і європейських чиновників.

"Ці пропозиції спровокували запеклу боротьбу за столом переговорів між Америкою та її традиційними союзниками в Європі. Результат може докорінно змінити економічну карту континенту", – йдеться у матеріалі.

План США був викладений у додатках до поточних мирних пропозицій, які не є публічними. У документах детально описані плани американських фінансових фірм та інших підприємств щодо використання приблизно $200 млрд заморожених російських активів для проєктів в Україні, серед них і величезний новий центр обробки даних, що живитиметься від Запорізької атомної електростанції, яку зараз займають російські війська.

В іншому додатку пропонується загальне бачення Америки щодо відновлення російської економіки за умови інвестування компаній США у стратегічні сектори, від видобутку рідкісноземельних корисних копалин до буріння нафти в Арктиці, а також сприяння відновленню потоків російської енергетики до Західної Європи і решти світу.

Деякі європейські чиновники, які ознайомилися з документами, заявили, що не впевнені, чи варто серйозно ставитися до деяких пропозицій США. Один чиновник порівняв їх з баченням Трампа щодо будівництва в Газі забудови за типом Рів'єри.

Інший, посилаючись на запропоновані енергетичні угоди між США і Росією, сказав, що це економічна версія конференції 1945 року, на якій переможці Другої світової війни поділили Європу.

"Це як Ялта", – сказав він.

ДОВІДКА Ялтинська конференція – це зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР, що відбулася у лютому 1945 року під час Другої світової війни. На ній союзники узгодили післявоєнний устрій Європи і принципи розподілу сфер впливу. Сторони домовилися про створення ООН, умови капітуляції Німеччини й майбутні кордони кількох країн. Рішення конференції фактично заклали основу поділу Європи на Захід і Схід. Через це "Ялта" часто асоціюється з великими державами, які вирішують долю континенту без участі менших країн.