WSJ: США передали європейцям свій план повернення Росії до світової економіки
Адміністрація президента США Дональда Трампа останніми тижнями передала своїм європейським колегам серію документів, що викладають її бачення щодо відновлення України й повернення Росії до світової економіки. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських і європейських чиновників.
"Ці пропозиції спровокували запеклу боротьбу за столом переговорів між Америкою та її традиційними союзниками в Європі. Результат може докорінно змінити економічну карту континенту", – йдеться у матеріалі.
План США був викладений у додатках до поточних мирних пропозицій, які не є публічними. У документах детально описані плани американських фінансових фірм та інших підприємств щодо використання приблизно $200 млрд заморожених російських активів для проєктів в Україні, серед них і величезний новий центр обробки даних, що живитиметься від Запорізької атомної електростанції, яку зараз займають російські війська.
В іншому додатку пропонується загальне бачення Америки щодо відновлення російської економіки за умови інвестування компаній США у стратегічні сектори, від видобутку рідкісноземельних корисних копалин до буріння нафти в Арктиці, а також сприяння відновленню потоків російської енергетики до Західної Європи і решти світу.
Деякі європейські чиновники, які ознайомилися з документами, заявили, що не впевнені, чи варто серйозно ставитися до деяких пропозицій США. Один чиновник порівняв їх з баченням Трампа щодо будівництва в Газі забудови за типом Рів'єри.
Інший, посилаючись на запропоновані енергетичні угоди між США і Росією, сказав, що це економічна версія конференції 1945 року, на якій переможці Другої світової війни поділили Європу.
"Це як Ялта", – сказав він.
- 10 грудня Трамп повідомив про складне обговорення врегулювання війни РФ проти України під час дзвінка з європейськими колегами, додавши, що ті запропонували провести зустріч за участі американців і Зеленського.
- Пізніше неназвані українські й американські чиновники повідомили Axios, що Київ надав адміністрації США свою відповідь по кожному пункту на останній проєкт мирного плану Штатів.
