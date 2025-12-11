Донбас як "вільна економічна зона". Президент поставив під сумнів цей компроміс від США

Зеленський зазначив, що Україна не прийме компроміс, який не гарантує безпеки на Донеччині. Він має бути справедливим

Володимир Зеленський на зустрічі з медіа (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 11 грудня озвучив позицію США щодо питання контролю над тимчасово окупованим Донбасом, передає кореспондентка LIGA.net. За його словами, якщо Збройні Сили України мають вийти, то армія РФ – не повинна заходити.

"Вони бачать, що українські війська виходять із території Донеччини, і компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже "вільною економічною зоною" або "демілітаризованою зоною", – вони не знають", – сказав президент.

Він зазначив, що є цілком справедливе питання щодо цієї "вільної економічної зони": якщо українська армія відходить, як від неї вимагають, то чому від іншої сторони не вимагають відійти на ту саму відстань в інший бік? Також є питання щодо менеджменту на цих територіях та інших моментів. Тому наразі розмова стосовно цього ще триває.

"Я почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них – "руської" сторони щодо території Донеччини, і сказав, що це точно не в інтересах України. Але треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно", – сказав президент.

Він навів у приклад, що якщо Україна відходить із Донеччини на 5 чи 10 км, то і Росія має відійти на таку ж відстань. Як і в інших війнах, за цим потрібен моніторинг.

"Якщо це так, то чим відрізняється "вільна економічна зона" від цього принципу? Це паритетний принцип", – сказав президент.

Але якщо українська армія відійде, а російська залишиться стояти у цій "демілітаризованій зоні", то що стримає Москву від подальшого просування, поцікавився він. Або, наприклад, від того, щоб інфільтруватися у цю зону під виглядом "цивільних" і взяти її під контроль.

"Це все дуже серйозно. Не факт, що ми як Україна приймемо це, але коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс", – наголосив він.