Зеленский хочет, чтобы партнеры помогли Украине с выплатами семьям погибших военных

Семьи павших украинских воинов получают от государства одноразовую денежную помощь в размере 15 млн грн. Президент говорит – это серьезная нагрузка

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Украина получила поддержку от партнеров для выплат семьям погибших военнослужащих. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

"Мы подняли [на переговорах] вопрос по тносительно наших семей, которые потеряли Героя. Я считаю, что любой воин, который погиб на войне, – это для нас Герой. Нам очень непросто нести эту финансовую ответственность. Хотя это гордость, но это действительно серьезная нагрузка", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина все равно продолжит осуществлять эти выплаты, так как это обязанность государства – прежде всего моральная. Однако хотел бы, чтобы была финансовая поддержка со стороны партнеров и этой программы тоже.

"Даже без внешней поддержки мы это сделаем, но можно ускорить этот процесс", – сказал он.