Зеленський хоче, щоб партнери допомогли Україні з виплатами сім'ям загиблих військових
Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб Україна отримала підтримку від партнерів для виплат сім’ям загиблих військовослужбовців. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.
"Ми підняли [на переговорах] питання щодо наших сімей, які втратили Героя. Я вважаю, що будь-який воїн, який загинув на війні, – це для нас Герой. Нам дуже непросто нести цю фінансову відповідальність. Хоча це гордість, але це дійсно серйозне навантаження", – зазначив президент.
Він наголосив, що Україна все одно і далі здійснюватиме виплати, адже це обов’язок держава – передусім моральний. Однак хотів би, щоб була фінансова підтримка з боку партнерів і цієї програми також.
"Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес", – сказав він.
- Від початку повномасштабного вторгнення держава виплачує сім'ям загиблих українських захисників по 15 млн грн. Право на одноразову грошову допомогу за загиблого добровольця або військовослужбовця мають найближчі родичі.
