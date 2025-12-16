Зеленський хоче, щоб партнери допомогли Україні з виплатами сім'ям загиблих військових

Родини полеглих українських воїнів отримують від держави одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн. Президент каже – це серйозне навантаження

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб Україна отримала підтримку від партнерів для виплат сім’ям загиблих військовослужбовців. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

"Ми підняли [на переговорах] питання щодо наших сімей, які втратили Героя. Я вважаю, що будь-який воїн, який загинув на війні, – це для нас Герой. Нам дуже непросто нести цю фінансову відповідальність. Хоча це гордість, але це дійсно серйозне навантаження", – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна все одно і далі здійснюватиме виплати, адже це обов’язок держава – передусім моральний. Однак хотів би, щоб була фінансова підтримка з боку партнерів і цієї програми також.

"Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес", – сказав він.