Корниенко о выборах: Если речь о быстрых требованиях партнеров, они должны обеспечить безопасность

Украинский парламент может подготовить законодательную базу для проведения выборов, однако безопасность должны обеспечить иностранные партнеры. Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат, первый первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко.

"Если речь идет о немедленных требованиях со стороны партнеров, они должны тогда их обеспечивать в первую очередь компонентом безопасности", – добавил он.

Политик также напомнил, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС и должна выполнять Копенгагенские критерии демократии, над чем государство продолжает работать.

"Мы над этим будем работать, но если есть от нас необходимость дать законодательную рамку – мы ее дадим. Но понятно, что без рамки безопасности, на которую президент Владимир Зеленский указал, ее должны дать партнеры – США и европейские коллеги", – добавил Корниенко.

В Верховной Раде отсутствуют наработки и законодательные инициативы по проведению выборов во время военного положения.

"Пока нет никаких законодательных инициатив, ни черновиков, даже каких-то драфтов, как говорится, подобного законодательства, и это говорит о том, что над ним надо работать, если мы хотим, чтобы оно появилось", – рассказал он.

Корниенко отметил, что разработка законодательства о выборах во время войны требует широкого обсуждения с привлечением народных депутатов, правительства и общественных организаций.

"Такой процесс, чтобы его начать, надо, наверное, всем вместе сесть, поговорить, и понять, куда мы можем дальше двигаться все вместе в парламенте, разрабатывая это законодательство", – отметил первый заместитель спикера Рады

Среди основных рисков, связанных с проведением выборов во время войны, он назвал:

→ избиратели за границей, которые не готовы возвращаться в страну под обстрелами;

→ участие в голосовании несколько сотен тысяч военных;

→ возможность их выдвижения в кандидаты и порядок отпусков во время службы.

Также он отметил о проблемах с реестром избирателей и необходимости предоставить Центральной избирательной комиссии дополнительные полномочия и ресурсы для его обновления.

Корниенко также обратил внимание на критерии безопасности для открытия избирательных участков в прифронтовых районах. По его словам, сейчас невозможно гарантировать безопасность агитации и проведения выборов в ряде населенных пунктов из-за российских обстрелов и использования FPV-дронов, которые могут действовать на десятки километров. Он подчеркнул, что законодательство даже не определяет, кто должен принимать решение о возможности открытия участков в опасных зонах.

Корниенко добавил, что Конституция Украины не позволяет менять ее положения во время военного положения. Он напомнил, что полномочия Верховной Рады и президента были продлены из-за войны.