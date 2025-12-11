Корниенко о выборах: Если речь о быстрых требованиях партнеров, они должны обеспечить безопасность
Украинский парламент может подготовить законодательную базу для проведения выборов, однако безопасность должны обеспечить иностранные партнеры. Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат, первый первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко.
"Если речь идет о немедленных требованиях со стороны партнеров, они должны тогда их обеспечивать в первую очередь компонентом безопасности", – добавил он.
Политик также напомнил, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС и должна выполнять Копенгагенские критерии демократии, над чем государство продолжает работать.
"Мы над этим будем работать, но если есть от нас необходимость дать законодательную рамку – мы ее дадим. Но понятно, что без рамки безопасности, на которую президент Владимир Зеленский указал, ее должны дать партнеры – США и европейские коллеги", – добавил Корниенко.
В Верховной Раде отсутствуют наработки и законодательные инициативы по проведению выборов во время военного положения.
"Пока нет никаких законодательных инициатив, ни черновиков, даже каких-то драфтов, как говорится, подобного законодательства, и это говорит о том, что над ним надо работать, если мы хотим, чтобы оно появилось", – рассказал он.
Корниенко отметил, что разработка законодательства о выборах во время войны требует широкого обсуждения с привлечением народных депутатов, правительства и общественных организаций.
"Такой процесс, чтобы его начать, надо, наверное, всем вместе сесть, поговорить, и понять, куда мы можем дальше двигаться все вместе в парламенте, разрабатывая это законодательство", – отметил первый заместитель спикера Рады
Среди основных рисков, связанных с проведением выборов во время войны, он назвал:
→ избиратели за границей, которые не готовы возвращаться в страну под обстрелами;
→ участие в голосовании несколько сотен тысяч военных;
→ возможность их выдвижения в кандидаты и порядок отпусков во время службы.
Также он отметил о проблемах с реестром избирателей и необходимости предоставить Центральной избирательной комиссии дополнительные полномочия и ресурсы для его обновления.
Корниенко также обратил внимание на критерии безопасности для открытия избирательных участков в прифронтовых районах. По его словам, сейчас невозможно гарантировать безопасность агитации и проведения выборов в ряде населенных пунктов из-за российских обстрелов и использования FPV-дронов, которые могут действовать на десятки километров. Он подчеркнул, что законодательство даже не определяет, кто должен принимать решение о возможности открытия участков в опасных зонах.
Корниенко добавил, что Конституция Украины не позволяет менять ее положения во время военного положения. Он напомнил, что полномочия Верховной Рады и президента были продлены из-за войны.
- 9 декабря Трамп заявил, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно". Он предположил, что Зеленский может победить в голосовании.
- Зеленский отреагировал на заявление, отмечая, что всегда готов к выборам"а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.
- Вопрос проведения выборов во время войны Зеленский обсуждал с представителями Верховной Рады.
