Корнієнко про вибори: Якщо це негайні вимоги партнерів, вони мають забезпечити безпеку

Ключовими питаннями проведення виборів є українці за кордоном, можливість участі військових та безпекова ситуація в країні

Олександр Корнієнко (Фото: Олександр Корнієнко / Facebook)

Український парламент може підготувати законодавчу базу для проведення виборів, однак безпеку мають забезпечити іноземні партнери. Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат, перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Якщо мова йде про негайні вимоги з боку партнерів, вони мають тоді їх забезпечувати в першу чергу безпековим компонентом", – додав він.

Політик також нагадав, що Україна є кандидатом на вступ до ЄС і має виконувати Копенгагенські критерії демократії, над чим держава продовжує працювати.

"Ми над цим будемо працювати, але якщо є від нас необхідність дати законодавчу рамку – ми її дамо. Але зрозуміло, що без безпекової рамки, на яку президент Володимир Зеленський вказав, її мають дати партнери – США та європейські колеги", – додав Корнієнко.

У Верховній Раді відсутні напрацювання та законодавчі ініціативи щодо проведення виборів під час воєнного стану.

"Наразі немає жодних законодавчих ініціатив, ні чорновиків, навіть якихось драфтів, як то кажуть, подібного законодавства, і це говорить про те, що над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно з'явилося", – розповів він.

Корнієнко наголосив, що розробка законодавства про вибори під час війни потребує широкого обговорення з залученням народних депутатів, уряду та громадських організацій.

"Такий процес, щоб його розпочати, треба, напевно, всім разом сісти, поговорити і зрозуміти, куди ми можемо далі рухатись усі разом у парламенті, розроблюючи це законодавство", – зазначив перший заступник спікера Ради

Серед основних ризиків, пов’язаних із проведенням виборів під час війни, він назвав:

→ виборці за кордоном, які не готові повертатися до країни під обстрілами;

→ участь у голосуванні кількасот тисяч військових;

→ можливість їхнього висування в кандидати та порядок відпусток під час служби.

Також він зазначив про проблеми з реєстром виборців та необхідність надати Центральній виборчій комісії додаткові повноваження і ресурси для його оновлення.

Корнієнко також звернув увагу на безпекові критерії для відкриття виборчих дільниць у прифронтових районах. За його словами, нині неможливо гарантувати безпеку агітації та проведення виборів у низці населених пунктів через російські обстріли та використання FPV-дронів, які можуть діяти на десятки кілометрів. Він підкреслив, що законодавство навіть не визначає, хто має ухвалювати рішення про можливість відкриття дільниць у небезпечних зонах.

Корнієнко додав, що Конституція України не дозволяє змінювати її положення під час воєнного стану. Він нагадав, що повноваження Верховної Ради та президента були продовжені через війну.