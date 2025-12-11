Корнієнко про вибори: Якщо це негайні вимоги партнерів, вони мають забезпечити безпеку
Олександр Корнієнко (Фото: Олександр Корнієнко / Facebook)

Український парламент може підготувати законодавчу базу для проведення виборів, однак безпеку мають забезпечити іноземні партнери. Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат, перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Якщо мова йде про негайні вимоги з боку партнерів, вони мають тоді їх забезпечувати в першу чергу безпековим компонентом", – додав він.

Політик також нагадав, що Україна є кандидатом на вступ до ЄС і має виконувати Копенгагенські критерії демократії, над чим держава продовжує працювати.

"Ми над цим будемо працювати, але якщо є від нас необхідність дати законодавчу рамку – ми її дамо. Але зрозуміло, що без безпекової рамки, на яку президент Володимир Зеленський вказав, її мають дати партнери – США та європейські колеги", – додав Корнієнко.

У Верховній Раді відсутні напрацювання та законодавчі ініціативи щодо проведення виборів під час воєнного стану.

"Наразі немає жодних законодавчих ініціатив, ні чорновиків, навіть якихось драфтів, як то кажуть, подібного законодавства, і це говорить про те, що над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно з'явилося", – розповів він.

Корнієнко наголосив, що розробка законодавства про вибори під час війни потребує широкого обговорення з залученням народних депутатів, уряду та громадських організацій.

"Такий процес, щоб його розпочати, треба, напевно, всім разом сісти, поговорити і зрозуміти, куди ми можемо далі рухатись усі разом у парламенті, розроблюючи це законодавство", – зазначив перший заступник спікера Ради

Серед основних ризиків, пов’язаних із проведенням виборів під час війни, він назвав:

→ виборці за кордоном, які не готові повертатися до країни під обстрілами;

→ участь у голосуванні кількасот тисяч військових;

→ можливість їхнього висування в кандидати та порядок відпусток під час служби.

Також він зазначив про проблеми з реєстром виборців та необхідність надати Центральній виборчій комісії додаткові повноваження і ресурси для його оновлення.

Корнієнко також звернув увагу на безпекові критерії для відкриття виборчих дільниць у прифронтових районах. За його словами, нині неможливо гарантувати безпеку агітації та проведення виборів у низці населених пунктів через російські обстріли та використання FPV-дронів, які можуть діяти на десятки кілометрів. Він підкреслив, що законодавство навіть не визначає, хто має ухвалювати рішення про можливість відкриття дільниць у небезпечних зонах.

Корнієнко додав, що Конституція України не дозволяє змінювати її положення під час воєнного стану. Він нагадав, що повноваження Верховної Ради та президента були продовжені через війну.

Верховна Радавибориолександр корнієнко