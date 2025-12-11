Корнієнко про вибори: Якщо це негайні вимоги партнерів, вони мають забезпечити безпеку
Український парламент може підготувати законодавчу базу для проведення виборів, однак безпеку мають забезпечити іноземні партнери. Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат, перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко.
"Якщо мова йде про негайні вимоги з боку партнерів, вони мають тоді їх забезпечувати в першу чергу безпековим компонентом", – додав він.
Політик також нагадав, що Україна є кандидатом на вступ до ЄС і має виконувати Копенгагенські критерії демократії, над чим держава продовжує працювати.
"Ми над цим будемо працювати, але якщо є від нас необхідність дати законодавчу рамку – ми її дамо. Але зрозуміло, що без безпекової рамки, на яку президент Володимир Зеленський вказав, її мають дати партнери – США та європейські колеги", – додав Корнієнко.
У Верховній Раді відсутні напрацювання та законодавчі ініціативи щодо проведення виборів під час воєнного стану.
"Наразі немає жодних законодавчих ініціатив, ні чорновиків, навіть якихось драфтів, як то кажуть, подібного законодавства, і це говорить про те, що над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно з'явилося", – розповів він.
Корнієнко наголосив, що розробка законодавства про вибори під час війни потребує широкого обговорення з залученням народних депутатів, уряду та громадських організацій.
"Такий процес, щоб його розпочати, треба, напевно, всім разом сісти, поговорити і зрозуміти, куди ми можемо далі рухатись усі разом у парламенті, розроблюючи це законодавство", – зазначив перший заступник спікера Ради
Серед основних ризиків, пов’язаних із проведенням виборів під час війни, він назвав:
→ виборці за кордоном, які не готові повертатися до країни під обстрілами;
→ участь у голосуванні кількасот тисяч військових;
→ можливість їхнього висування в кандидати та порядок відпусток під час служби.
Також він зазначив про проблеми з реєстром виборців та необхідність надати Центральній виборчій комісії додаткові повноваження і ресурси для його оновлення.
Корнієнко також звернув увагу на безпекові критерії для відкриття виборчих дільниць у прифронтових районах. За його словами, нині неможливо гарантувати безпеку агітації та проведення виборів у низці населених пунктів через російські обстріли та використання FPV-дронів, які можуть діяти на десятки кілометрів. Він підкреслив, що законодавство навіть не визначає, хто має ухвалювати рішення про можливість відкриття дільниць у небезпечних зонах.
Корнієнко додав, що Конституція України не дозволяє змінювати її положення під час воєнного стану. Він нагадав, що повноваження Верховної Ради та президента були продовжені через війну.
- 9 грудня Трамп заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно". Він припустив, що Зеленський може перемогти у голосуванні.
- Зеленський відреагував на заяву, зазначаючи, що завжди готовий до виборів, а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.
- Питання проведення виборів під час війни Зеленський обговорював з представниками Верховної Ради.
