"Ми наблизилися до найскладніших пунктів". Головні тези Зеленського про перебіг переговорів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У переговорах із партнерами щодо врегулювання російсько-української війни наразі обговорюються найскладніші пункти, зокрема це питання територій, у якому досі немає консенсусу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в чаті Офісу президента.

США хочуть швидкого врегулювання, Україна – якісного

Президент наголосив, що початковий запропонований США "мирний план" із 28 пунктів містив деякі "деструктивні" частини – і важливо, що зараз їх немає.

"Це не значить, що у нас ідеальний зараз план, але це дуже робоча версія. Я дякую американцям за це партнерство. Але тим не менш нам потрібно бути дуже уважними. Відповідні сигнали ми вже сказали партнерам, що ці пункти, в тому чи іншому формулюванні, які були вилучені, дуже не хочеться, щоб вони з'являлися в інших документах", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що "війна складна і шлях [до миру] буде таким". Але це не значить, що він буде тривалим. Американці хочуть швидкого завершення – для України ж важлива якість у цій швидкості.

Україна розраховує на п’ять документів

"Важливо: ми розраховуємо на п’ять документів. Частина з них – про гарантії безпеки. Legally binding, тобто проголосовані, затверджені Конгресом США. Там, де існує п’ята поправка "як в НАТО". Тобто Article 5 mirror – дзеркально п’ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості. І це дуже важливо", – сказав президент.

Друге питання – відновлення. Йдеться як про гроші, так і про створення спеціального фонду.

"Я сьогодні вперше підняв питання, яке, на мій погляд, дуже важливе, – це наші переселенці, які втратили житло. Це великі гроші, десятки мільярдів доларів. Я думаю, десь ми нарахуємо біля $70–80 млрд. І ми підняли це питання. Важливо, що американці сприймають це. Треба відповідні відшкодування, щоб українці хотіли жити в Україні і мали ці можливості", – сказав президент.

Також він розраховує на допомогу від партнерів у фінансуванні виплат родинам загиблих військових, тому що "дуже непросто нести цю фінансову відповідальність". Хоча наголосив: Україна продовжить ці виплати у будь-якому разі.

"І відновлення інфраструктури, енергетики тощо. Школи, університети, багато речей. Тобто план відновлення більш детальний ще не готовий, наближаємося", – сказав він.

Найскладніші пункти рамкової угоди

"Щодо гарантій безпеки. Важливо, що наші військові обговорювали всі деталі. Я маю на увазі, американо-українська команда. І я вважаю, що ми дуже близькі до сильних гарантій безпеки <…> Я бачу, що команда президента Трампа готова до цього. Ми точно знаємо, що Конгрес буде підтримувати щодо цього. Ну, точно-не точно, принаймні ми знаємо, що позитивно ставиться більшість Конгресу до цього", – зазначив президент.

Також на переговорах Зеленський озвучив, яка зброя потрібна Україні, які тренування, комплектація військ і яке фінансування армії.

Водночас, за його словами, також сторони наблизилися до найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди. Зокрема, одним із ключових питань він називав території. Україна не визнає Донбас "російським", і наразі консенсусу у цьому питанні немає. США хочуть "вільну економічну зону".

Репараційний кредит – це "геймченжер"

"На сьогодні репараційна позика або будь-який формат, який розрахований на суму російських заморожених активів, – це від $150 млрд до $200 млрд в цілому, $210 млрд – це геймченжер. Чому? Це гарантія безпеки для України", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що план "А" – це закінчення війни, а план "Б" – продовження російської агресії. Якщо війна триватиме, Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети військової допомоги, а щонайменше на 45 млрд євро на рік фінансової допомоги – тобто це транш цієї репараційної позики.

У разі продовження війни ці гроші підуть на армію, зброю, енергетику тощо. Якщо війна завершиться – на відбудову.

Якщо Путін відмовиться, Україна чекає від США більше зброї

На думку президента, якщо російський диктатор Володимир Путін відкидатиме мирний план, Америка буде тиснути санкціями і дасть Україні більше зброї.

"На мій погляд, логіка така: якщо американці готові дати гарантії безпеки Україні і застосувати сильні гарантії, якщо Путін порушить, то скажіть мені відверто, чим це відрізняється від того, якщо Путін не хоче закінчувати? Я думаю, це справедливий буде запит від мене як від президента і від деяких європейських лідерів, що дайте нам тоді вже хоча б частину цих гарантій, щоб ми могли відбитися від Путіна. ППО, і дайте long range", – сказав Зеленський.

Спочатку припинення вогню – тоді вибори

"Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам: я готовий до виборів. І для того, щоб народ України був готовий, для цього потрібна співпраця законодавців щодо змін законів, але передусім, найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом. Для цього потрібна безпекова інфраструктура", – наголосив президент.

За його словами, буде потрібно умовно 60–90 днів припинення вогню до проведення голосування.