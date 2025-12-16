Консультації з Росією, зустріч із Трампом. Зеленський про те, що далі в переговорах

Упродовж наступних двох днів Україна доопрацює свої документи. Що далі – розповідає президент

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Після перемовин у Берліні робота над мирним планом продовжиться. Найближчим часом очікуються україно-американські переговори у США, за результатами яких може відбутися зустріч з главою Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.

Стосовно того, яким буде наступний етап переговорів, глава держави заявив, що впродовж наступних двох днів Україна доопрацює свої документи.

Надалі Сполучені Штати найближчими днями проведуть консультації з росіянами, а після них – з Трампом, зазначив президент.

Після цього переговірні команди України та США зустрінуться в Америці " найближчим часом" – Зеленський вважає, що це може відбутися навіть на вихідних 20-21 грудня.

" Ну, а далі після відповідно цієї зустрічі буде видно, будемо думати про зустріч на рівні лідерів – принаймні з президентом Сполучених Штатів", – підсумував глава держави.