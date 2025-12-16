Консультації з Росією, зустріч із Трампом. Зеленський про те, що далі в переговорах
Після перемовин у Берліні робота над мирним планом продовжиться. Найближчим часом очікуються україно-американські переговори у США, за результатами яких може відбутися зустріч з главою Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.
Стосовно того, яким буде наступний етап переговорів, глава держави заявив, що впродовж наступних двох днів Україна доопрацює свої документи.
Надалі Сполучені Штати найближчими днями проведуть консультації з росіянами, а після них – з Трампом, зазначив президент.
Після цього переговірні команди України та США зустрінуться в Америці "
"
- Раніше президент повідомив, що питання територій є непростим – позиції України та РФ щодо нього розходяться. Водночас Зеленський заявив про прогрес у питанні надання Україні гарантій безпеки на кшталт 5 статті НАТО.
- Європейські лідери підписали спільну заяву щодо своїх та американських зобов'язань стосовно гарантій безпеки та відновлення України.
- Тим часом Трамп заявив, що Україна нібито "вже втратила" окуповані Росією території, а також повідомив про нещодавню розмову з диктатором Путіним.
