Консультации с Россией, встреча с Трампом. Зеленский о том, что дальше в переговорах
После переговоров в Берлине работа над мирным планом продолжится. В ближайшее время ожидаются украино-американские переговоры в США, по результатам которых может состояться встреча с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа.
Насчет того, каким будет следующий этап переговоров, глава государства заявил, что в течение следующих двух дней Украина доработает свои документы.
В дальнейшем Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут консультации с россиянами, а после них – с Трампом, отметил президент.
После этого переговорные команды Украины и США встретятся в Америке "
"
- Ранее президент сообщил, что вопрос территорий является непростым – позиции Украины и РФ по нему расходятся. В то же время Зеленский заявил о прогрессе в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности вроде пятой статьи НАТО.
- Европейские лидеры подписали совместное заявление относительно своих и американских обязательств в отношении гарантий безопасности и восстановления Украины.
- Тем временем Трамп заявил, что Украина якобы "уже потеряла" оккупированные Россией территории, а также сообщил о недавней разговоре с диктатором Путиным.
Комментарии (0)