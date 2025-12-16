Консультации с Россией, встреча с Трампом. Зеленский о том, что дальше в переговорах

В течение следующих двух дней Украина доработает свои документы. Что дальше – рассказывает президент

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

После переговоров в Берлине работа над мирным планом продолжится. В ближайшее время ожидаются украино-американские переговоры в США, по результатам которых может состояться встреча с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа.

Насчет того, каким будет следующий этап переговоров, глава государства заявил, что в течение следующих двух дней Украина доработает свои документы.

В дальнейшем Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут консультации с россиянами, а после них – с Трампом, отметил президент.

После этого переговорные команды Украины и США встретятся в Америке " в ближайшее время" – Зеленский считает, что это может произойти даже на выходных 20-21 декабря.

" Ну, а дальше после соответственно этой встречи будет видно, будем думать о встрече на уровне лидеров – по крайней мере с президентом Соединенных Штатов", – подытожил глава государства.