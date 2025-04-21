Подростки, которые избили военного в Киеве, получили подозрение

Фигурантам дела может грозить до четырех лет за решеткой

Избиение военного (Фото: Киевская городская прокуратура)

Следователи сообщили о подозрении четырем подросткам, которые 18 апреля избили военного в столичном Гидропарке. Об этом сообщили в полиции Киева.

Трем фигурантам дела — 17 лет, а четвертому только исполнилось 15 лет. Им сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до четырех лет.

По данным Киевской городской прокуратуры, пострадавший проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск. По словам очевидцев, сначала подозреваемые спорили с другими мужчинами, а затем начали конфликт с военным.

Инцидент произошел в Днепровском районе Киева. По данным правоохранителей, группа молодых людей спровоцировала конфликт с военнослужащим, после чего, повалив его на землю, они начали избивать руками и ногами.

Полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нарушителей, еще двое нападавших были задержаны на следующий день. Все фигуранты – это местные жители.