Прокуратура: В Харькове избили и ограбили военного, приехавшего в отпуск

Правоохранители отметили, что нападавшие отобрали у мужчины деньги, документы и вещи

Подозреваемый (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

В Харькове двое мужчин напали на военного, избили его и ограбили. Они были задержаны и взяты под стражу ,сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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По данным следствия, 27 декабря около 17:50 двое мужчин 38 лет увидели вблизи подземного перехода на Привокзальной улице 45-летнего военного, приехавшего в отпуск.

Сообщается, что один из нападавших ударил военного кулаком в лицо, а когда тот упал, уже вдвоем они продолжили бить мужчину ногами. Затем они отобрали у него телефон, документы, деньги и другие вещи и сбежали.

Правоохранители оперативно установили и задержали вероятных нападающих. Им сообщили о подозрении в грабеже, совмещенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Мужчин взяли под стражу. В случае доказательства вины им может грозить до 10 лет за решеткой.