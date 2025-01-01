Прокуратура: В Харькове избили и ограбили военного, приехавшего в отпуск
В Харькове двое мужчин напали на военного, избили его и ограбили. Они были задержаны и взяты под стражу ,сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, 27 декабря около 17:50 двое мужчин 38 лет увидели вблизи подземного перехода на Привокзальной улице 45-летнего военного, приехавшего в отпуск.
Сообщается, что один из нападавших ударил военного кулаком в лицо, а когда тот упал, уже вдвоем они продолжили бить мужчину ногами. Затем они отобрали у него телефон, документы, деньги и другие вещи и сбежали.
Правоохранители оперативно установили и задержали вероятных нападающих. Им сообщили о подозрении в грабеже, совмещенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.
Мужчин взяли под стражу. В случае доказательства вины им может грозить до 10 лет за решеткой.
- 3 сентября 2024 в Смеле избили демобилизованного военнослужащего ССО Анатолия Гончаренко. 12 сентября подозреваемому вручили новое подозрение.
- 26 сентября ГБР сообщало, что инструктор поразил курсанта прикладом автомата на полигоне в Кировоградской области.
- 7 ноября в ГБР сообщили, что правоохранитель и "авторитет" избили мужчину в Полтаве, они задержаны.