ГБР: На полигоне в Кировоградской области инструктор избил курсанта прикладом автомата

В случае доказательства вины инструктору может грозить до 12 лет за решеткой

Иллюстративное фото: Генштаб

В Кировоградской области возбудили уголовное производство по факту избиения военного на полигоне, сообщают в пресс-службе Госбюро расследований.

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По данным следователей, инцидент произошел 17 сентября на занятии по огневой подготовке на одном из военных полигонов. Между инструктором и одним из курсантов произошел конфликт, в ходе которого военный прикладом автомата избил подчиненного.

Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Расследование было начато уже на следующий день по факту превышения служебных полномочий. Если вина инструктора будет доказана, он может оказаться за решеткой на срок от восьми до 12 лет.

Суспильне Кропивницкий опубликовало фото вероятно избитого военного – на левой руке огромная гематома, а на ребрах ссадины. Позиция руководства воинской части, где служит пострадавший, пока неизвестна, как и версия подозреваемого.