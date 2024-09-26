ГБР: На полигоне в Кировоградской области инструктор избил курсанта прикладом автомата
В Кировоградской области возбудили уголовное производство по факту избиения военного на полигоне, сообщают в пресс-службе Госбюро расследований.
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По данным следователей, инцидент произошел 17 сентября на занятии по огневой подготовке на одном из военных полигонов. Между инструктором и одним из курсантов произошел конфликт, в ходе которого военный прикладом автомата избил подчиненного.
Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Расследование было начато уже на следующий день по факту превышения служебных полномочий. Если вина инструктора будет доказана, он может оказаться за решеткой на срок от восьми до 12 лет.
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