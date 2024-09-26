ДБР: На полігоні у Кіровоградській області інструктор побив курсанта прикладом автомата

У разі доведення провини інструктору може загрожувати до 12 років за ґратами

Ілюстративне фото: Генштаб

У Кіровоградській області порушили кримінальне провадження за фактом побиття військового на полігоні, повідомляють у пресслужбі Держбюро розслідувань.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними слідчих, інцидент трапився 17 вересня на занятті з вогневої підготовки на одному з військових полігонів. Між інструктором та одним з курсантів стався конфлікт, під час якого посадовець прикладом автомата побив військового.

Постраждалий з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні. Розслідування розпочали вже наступного дня за фактом перевищення службових повноважень. Якщо провину інструктора буде доведено, то він може опинитися за ґратами на термін від восьми до 12 років.

Суспільне Кропивницький опублікувало фото ймовірно побитого військового – на лівій руці величезна гематома, а на ребрах садна. Позиція керівництва військової частини, де служить постраждалий, наразі невідома, як і версія підозрюваного.