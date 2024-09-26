ДБР: На полігоні у Кіровоградській області інструктор побив курсанта прикладом автомата
У Кіровоградській області порушили кримінальне провадження за фактом побиття військового на полігоні, повідомляють у пресслужбі Держбюро розслідувань.
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За даними слідчих, інцидент трапився 17 вересня на занятті з вогневої підготовки на одному з військових полігонів. Між інструктором та одним з курсантів стався конфлікт, під час якого посадовець прикладом автомата побив військового.
Постраждалий з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні. Розслідування розпочали вже наступного дня за фактом перевищення службових повноважень. Якщо провину інструктора буде доведено, то він може опинитися за ґратами на термін від восьми до 12 років.
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