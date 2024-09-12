Избиение ветерана в Смеле. Подозреваемому Долотенко вручили новое подозрение

Мужчину, избившего ветерана в Смеле, подозревают теперь еще и в вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении оружия и наркотиков

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Еще двоим подозреваемым в избиении бывшего военного в Смеле Черкасской области избрали меры пресечения, главному подозреваемому вручили новое подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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"По ходатайствам прокурора Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области, еще двум лицам, подозреваемым в хулиганских действиях в отношении военнослужащего, избраны меры пресечения – круглосуточный домашний арест", – говорится в сообщении.

Главному подозреваемому вручили новое подозрение – в вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении оружия и наркотиков.

3 сентября в Смеле избили демобилизованного военнослужащего ССО Анатолия Гончаренко. Издание "18000" писало, что нападающий – "местный криминальный авторитет". Собеседник LIGA.net из правоохранительного сектора подтвердил, что подозреваемый – Вадим Долотенко.

из правоохранительного сектора подтвердил, что подозреваемый – Вадим Долотенко. 10 сентября полиция сообщила о подозрении Долотенко.

Утром 11 сентября стало известно, что подозреваемый был задержан в гостинице в Черкасской области.

В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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