Побиття ветерана у Смілі. Підозрюваному Долотенку вручили нову підозру

Чоловіка, який побив ветерана у Смілі, підозрюють тепер ще й у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Ще двом підозрюваним у побитті колишнього військового у Смілі Черкаської області обрали запобіжні заходи, головному підозрюваному вручили нову підозру. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"За клопотаннями прокурора Смілянської окружної прокуратури Черкаської області, ще двом особам, підозрюваним у хуліганських діях стосовно військовослужбовця, обрано запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт", – йдеться у повідомленні.

Головному підозрюваному вручили нову підозру – у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків.

3 вересня у Смілі побили демобілізованого військовослужбовця ССО Анатолія Гончаренка. Видання "18000" писало, що нападник – "місцевий кримінальний авторитет". Співрозмовник LIGA.net з правоохоронного сектору підтвердив, що підозрюваний – Вадим Долотенко.

з правоохоронного сектору підтвердив, що підозрюваний – Вадим Долотенко. 10 вересня поліція повідомила про підозру Долотенку.

Уранці 11 вересня стало відомо, що підозрюваного затримали в готелі в Черкаській області.

Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Читайте також: Лубінець заявив, що на Закарпатті в ТЦК до смерті побили мобілізованого. Військкомат відреагував