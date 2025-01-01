Прокуратура: У Харкові побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку
У Харкові двоє чоловіків напали на військового, побили його та пограбували. Їх затримали та взяли під варту, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків 38 років побачили поблизу підземного переходу на Привокзальній вулиці 45-річного військового, який приїхав у відпустку.
Повідомляється, що один із нападників вдарив військового кулаком в обличчя, а коли той впав, то вже вдвох вони продовжили бити чоловіка ногами. Потім вони відібрали в нього телефон, документи, гроші й інші речі та втекли.
Правоохоронці оперативно встановили та затримали ймовірних нападників. Їм повідомили про підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.
Чоловіків узяли під варту. В разі доведення провини їм може загрожувати до 10 років за ґратами.
- 3 вересня 2024 року у Смілі побили демобілізованого військовослужбовця ССО Анатолія Гончаренка. 12 вересня підозрюваному вручили нову підозру.
- 26 вересня ДБР повідомляло, що інструктор побив курсанта прикладом автомата на полігоні у Кіровоградській області.
- 7 листопада у ДБР повідомили, що правоохоронець і "авторитет" побили чоловіка в Полтаві, їх затримано.