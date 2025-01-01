Прокуратура: У Харкові побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку

Правоохоронці зазначили, що нападники відібрали у чоловіка гроші, документи та речі

Підозрюваний (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

У Харкові двоє чоловіків напали на військового, побили його та пограбували. Їх затримали та взяли під варту, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків 38 років побачили поблизу підземного переходу на Привокзальній вулиці 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

Повідомляється, що один із нападників вдарив військового кулаком в обличчя, а коли той впав, то вже вдвох вони продовжили бити чоловіка ногами. Потім вони відібрали в нього телефон, документи, гроші й інші речі та втекли.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали ймовірних нападників. Їм повідомили про підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Чоловіків узяли під варту. В разі доведення провини їм може загрожувати до 10 років за ґратами.