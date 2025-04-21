Підлітки, які побили військового у Києві, отримали підозру
Слідчі повідомили про підозру чотирьом підліткам, які 18 квітня побили військового у столичному Гідропарку. Про це повідомили в поліції Києва.
Трьом фігурантам справи — 17 років, а четвертому тільки виповнилося 15 років. Їм повідомили про підозру в хуліганстві, яке вчинене групою осіб. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до чотирьох років.
За даними Київської міської прокуратури, постраждалий проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії та приїхав до столиці у відпустку. Зі слів очевидців, спочатку підозрювані сперечалися з іншими чоловіками, а згодом почали конфлікт з військовим.
Інцидент стався у Дніпровському районі Києва. За даними правоохоронців, група молодиків спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, вони почали бити руками та ногами.
Поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників, ще двох нападників було затримано наступного дня. Усі фігуранти – це місцеві мешканці.
- 1 січня у Харкові побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку.
- 27 березня повідомлялося, що посадовицю ТЦК підозрюють у побитті чоловіка. Вона вдарила його по голові та почала душити.
- 17 квітня напали з ножем на виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова. Того ж дня він дав перші свідчення, а Нацполіція доповіла Клименку.