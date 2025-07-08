В Киеве застрелили мужчину в припаркованном автомобиле

В Деснянском районе столицы произошла смертельная стрельба: неизвестный убил мужчину, который находился в автомобиле

Место убийства (Фото: Национальная полиция)

Утром 8 июля в столице застрелили мужчину, который сидел в автомобиле. Об этом информирует полиция Киева.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 07:00.

Правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице автомобилю, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный, выстрелил и убежал.

Пострадавший скончался от полученного огнестрельного ранения.

Правоохранители пытаются установить личность нападавшего и задержать его.

На месте работают следователи, сотрудники уголовного розыска и кинологи. Начато производство по статье о преднамеренном убийстве.