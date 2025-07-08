В Киеве застрелили мужчину в припаркованном автомобиле
Утром 8 июля в столице застрелили мужчину, который сидел в автомобиле. Об этом информирует полиция Киева.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 07:00.
Правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице автомобилю, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный, выстрелил и убежал.
Пострадавший скончался от полученного огнестрельного ранения.
Правоохранители пытаются установить личность нападавшего и задержать его.
На месте работают следователи, сотрудники уголовного розыска и кинологи. Начато производство по статье о преднамеренном убийстве.
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