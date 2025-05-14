В отеле Киева нетрезвый мужчина устроил стрельбу, он задержан – Нацполиция

Полиция (Иллюстративное фото: x.com/PoliceKyiv)

В одной из гостиниц Святошинского района Киева 14 мая произошла стрельба. Как сообщили в Нацполиции, подозреваемый уже задержан.

Инцидент произошел около 07:30. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 26-летнего мужчину.

Правоохранители установили, что задержанный – житель Хмельницкой области. Мужчина около недели назад приехал в столицу по работе и поселился в гостинице. Находясь в нетрезвом состоянии, он несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. Известно, что среди граждан никто не пострадал.

Причина стрельбы неизвестна.

У мужчины изъяли оружие и направят его для проведения экспертизы. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Продолжается следствие.