В отеле Киева нетрезвый мужчина устроил стрельбу, он задержан – Нацполиция
В одной из гостиниц Святошинского района Киева 14 мая произошла стрельба. Как сообщили в Нацполиции, подозреваемый уже задержан.
Инцидент произошел около 07:30. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 26-летнего мужчину.
Правоохранители установили, что задержанный – житель Хмельницкой области. Мужчина около недели назад приехал в столицу по работе и поселился в гостинице. Находясь в нетрезвом состоянии, он несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. Известно, что среди граждан никто не пострадал.
Причина стрельбы неизвестна.
У мужчины изъяли оружие и направят его для проведения экспертизы. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Продолжается следствие.
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