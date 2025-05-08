В Киевской области мужчина расстрелял нескольких человек, полиция проводит задержание

Полиция (Фото: Нацполиция)

В Киевской области 8 мая произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника, сообщили в полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, стрельба произошла в Софиевской Борщаговке около 15:22. Число погибших полиция не уточняет.

На месте происшествия работают все экстренные службы, пытаясь задержать нападающего.

20 марта 2025 года в Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе и покончил с собой, спрыгнув в Днепр.

22 марта в центре Харькова мужчина открыл стрельбу из авто.

22 апреля в Киеве обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Правоохранители начали расследование по статье о покушении на умышленное убийство.

1 мая украинский волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Впоследствии в СБУ подтвердили, что сотрудники спецслужбы предотвратили убийство активиста и задержали нападающую.