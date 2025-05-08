В Киевской области мужчина расстрелял нескольких человек, полиция проводит задержание
Полиция (Фото: Нацполиция)

В Киевской области 8 мая произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника, сообщили в полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, стрельба произошла в Софиевской Борщаговке около 15:22. Число погибших полиция не уточняет.

На месте происшествия работают все экстренные службы, пытаясь задержать нападающего.

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