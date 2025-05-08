На Київщині чоловік розстріляв кількох людей, поліція проводить затримання

Поліція (Фото: Нацполіція)

На Київщині 8 травня сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло декілька людей. Триває спецоперація із затримання зловмисника, повідомили у поліції Київської області.

За даними правоохоронців, стрілянина сталася у Софіївській Борщагівці близько 15:22. Кількість загиблих поліція не уточнює.

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, намагаючись затримати нападника.

20 березня 2025 року у Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі й вкоротив собі віку, зістрибнувши у Дніпро.

22 березня у центрі Харкова чоловік відкрив стрілянину з авто.

22 квітня у Києві виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Правоохоронці почали розслідування за статтею про замах на умисне вбивство.

1 травня український волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що на нього здійснили напад. Згодом у СБУ підтвердили, що працівники спецслужби запобігли вбивству активіста та затримали нападницю.