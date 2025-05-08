На Київщині чоловік розстріляв кількох людей, поліція проводить затримання
Поліція (Фото: Нацполіція)

На Київщині 8 травня сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло декілька людей. Триває спецоперація із затримання зловмисника, повідомили у поліції Київської області.

За даними правоохоронців, стрілянина сталася у Софіївській Борщагівці близько 15:22. Кількість загиблих поліція не уточнює.

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, намагаючись затримати нападника.

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