В готелі Києва нетверезий чоловік влаштував стрілянину, його затримано – Нацполіція

Правоохоронці не повідомили причину, чому затриманий почав стріляти

Поліція (Ілюстративне фото: x.com/PoliceKyiv)

В одному з готелів Святошинського району Києва 14 травня відбулася стрілянина. Як повідомили в Нацполіції, підозрюваного вже затримано.

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Інцидент трапився близько 07:30. Поліціянти, які прибули на місце події, затримали 26-річного чоловіка.

Правоохоронці встановили, що затриманий – мешканець Хмельницької області. Чоловік близько тижня тому приїхав до столиці щодо роботи та поселився у готелі. Перебуваючи в нетверезому стані у номері, він кілька разів вистрілив із вогнепальної зброї. Відомо, що серед громадян ніхто не постраждав.

Причина стрілянини невідома.

У чоловіка вилучили зброю та направлять її для проведення експертизи. Відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Триває слідство.