У Києві з вогнепальної зброї застрелили чоловіка - відео з місця

У Києві з вогнепальної зброї застрелили чоловіка - відео з місцядоповнено
Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва, в результаті якої загинула людина. Про це повідомила поліція Києва.
Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.
Всі обставини події наразі встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, працівники карного розшуку, кінологи та інші служби.
ДОПОВНЕНО О 12:08. Правоохоронці ще не встановили особу стрілка, вживаються заходи з його затримання.
- Кілька днів тому, 8 липня, у Києві також застрелили людину. Чоловік перебував у припаркованому авто. До нього підійшов невідомий, вистрелив і втік.