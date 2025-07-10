У Києві з вогнепальної зброї застрелили чоловіка - відео з місця

Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявили у Голосіївському районі столиці

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Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва, в результаті якої загинула людина. Про це повідомила поліція Києва.

Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Всі обставини події наразі встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, працівники карного розшуку, кінологи та інші служби.

ДОПОВНЕНО О 12:08. Правоохоронці ще не встановили особу стрілка, вживаються заходи з його затримання.