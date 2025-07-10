В Киеве из огнестрельного оружия застрелили мужчину

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в Голосеевском районе столицы

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Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила полиция Киева.

Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы.