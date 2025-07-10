В Киеве из огнестрельного оружия застрелили мужчину
Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила полиция Киева.
Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы.
- Несколько дней назад, 8 июля, в Киеве тоже застрелили человека. Мужчина находился в припаркованном авто. К нему подошел неизвестный, выстрелил и сбежал.