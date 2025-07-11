СБУ: В Харькове обнаружили масштабный тайник с оружием для диверсий – фото, видео
В Харькове правоохранители обнаружили в гараже тайник с вооружением, которое, по версии следствия, было предназначено для совершения диверсий. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Харьковская областная прокуратура и Государственное бюро расследований.
По данным СБУ, схрон обустроили по заданию российских спецслужб и готовили для диверсионных групп оккупантов в Харьковской области.
Нелегальный тайник находился в одном из гаражных боксов в областном центре. Во время обысков в помещении обнаружили и изъяли значительное количество боеприпасов, в том числе патроны к стрелковому оружию, ручные гранаты, противотанковые мины, а также несколько реактивных противотанковых гранатометов и гранаты к ним. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.
ГБР уточнило, что тайник был обустроен в смотровой яме одного из гаражных кооперативов Харькова. Он был надежно замаскирован и предназначен для длительного хранения взрывоопасных предметов.
В ведомстве утверждают, что к обустройству тайника причастны двое гражданских и один военнослужащий.
В прокуратуре добавили, что сотрудники СБУ проверяют, мог ли этот тайник быть частью подготовки подрывной деятельности на территории Украины, в частности по координации со стороны российских спецслужб.
Продолжается досудебное расследование по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Решается вопрос о передаче изъятого арсенала на нужды Вооруженных Сил Украины.
- В январе 2025 года сообщалось о задержании 15 подозреваемых в незаконной торговле оружием.
- 10 июня стало известно, что правоохранители задержали шесть человек в четырех регионах страны, им инкриминируют нелегальную продажу трофейного оружия.