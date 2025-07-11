СБУ: В Харькове обнаружили масштабный тайник с оружием для диверсий – фото, видео

В Харькове правоохранители обнаружили в гараже тайник с вооружением, которое, по версии следствия, было предназначено для совершения диверсий. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Харьковская областная прокуратура и Государственное бюро расследований.

По данным СБУ, схрон обустроили по заданию российских спецслужб и готовили для диверсионных групп оккупантов в Харьковской области.

Нелегальный тайник находился в одном из гаражных боксов в областном центре. Во время обысков в помещении обнаружили и изъяли значительное количество боеприпасов, в том числе патроны к стрелковому оружию, ручные гранаты, противотанковые мины, а также несколько реактивных противотанковых гранатометов и гранаты к ним. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.

ГБР уточнило, что тайник был обустроен в смотровой яме одного из гаражных кооперативов Харькова. Он был надежно замаскирован и предназначен для длительного хранения взрывоопасных предметов.

В ведомстве утверждают, что к обустройству тайника причастны двое гражданских и один военнослужащий.

В прокуратуре добавили, что сотрудники СБУ проверяют, мог ли этот тайник быть частью подготовки подрывной деятельности на территории Украины, в частности по координации со стороны российских спецслужб.

Продолжается досудебное расследование по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Решается вопрос о передаче изъятого арсенала на нужды Вооруженных Сил Украины.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ