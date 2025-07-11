СБУ: У Харкові виявили масштабну схованку зі зброєю для диверсій – фото, відео

У Харкові правоохоронці виявили у гаражі схованку з озброєнням, яке, за версією слідства, було призначене для вчинення диверсій. Про це повідомили Служба безпеки України, Харківська обласна прокуратура та Державне бюро розслідувань.

За даними СБУ, схрон облаштували за завданням російських спецслужб і готували для диверсійних груп окупантів у Харківській області.

Нелегальна схованка знаходилася в одному з гаражних боксів у обласному центрі. Під час обшуків у приміщенні виявили та вилучили значну кількість боєприпасів, зокрема набої до стрілецької зброї, ручні гранати, протитанкові міни, а також декілька реактивних протитанкових гранатометів та гранати до них. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

ДБР уточнило, що схованку було облаштовано в оглядовій ямі одного з гаражних кооперативів Харкова. Вона була надійно замаскована та призначена для тривалого зберігання вибухонебезпечних предметів.

У відомстві стверджують, що до облаштування схованки причетні двоє цивільних та один військовослужбовець.

У прокуратурі додали, що працівники СБУ перевіряють, чи могла ця схованка бути частиною підготовки підривної діяльності на території України, зокрема за координацією з боку російських спецслужб.

Триває досудове розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Вирішується питання про передання вилученого арсеналу на потреби Збройних Сил України.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ