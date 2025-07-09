До Китаю намагалися вивезти секретну документацію про українські "Нептуни" – фото від СБУ

Двом затриманим китайцям оголосили про підозру в шпигунстві, заявили в спецслужбі

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Викрито та затримано громадян Китаю, які, за версією слідства, намагалися передати секретну документацію про український ракетний комплекс "Нептун" до органів безпеки КНР. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Двоє громадян КНР були затримані у Києві. За даними спецслужби, вони намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Один із затриманих – 24-річний колишній студент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність. Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина, заявили в СБУ.

За версією слідства, 24-річний китаєць мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

СБУ викрила чоловіка ще на початковому етапі його розвідувальної активності й затримала "на гарячому" під час передання йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їх листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

Обом затриманим оголосили про підозру в шпигунстві. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіс генпрокурора уточнив, що вчергове батько 24-річного чоловіка заїхав на територію України 7 липня і наступного дня відвідав посольство КНР в Києві.

9 липня в межах досудового розслідування він був затриманий. Прокуратура планує останньому вручити повідомлення про підозру у шпигунстві та звернутись до суду з клопотанням про тримання його під вартою.

Ракетний комплекс "Нептун" – це унікальне озброєння Сил оборони, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту Росії – ракетний крейсер "Москва".

Фото: СБУ