В Китай пытались вывезти секретную документацию об украинских "Нептунах" – фото от СБУ

Двум задержанным китайцам объявили о подозрении в шпионаже, заявили в спецслужбе

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Разоблачены и задержаны граждане Китая, которые, по версии следствия, пытались передать секретную документацию об украинском ракетном комплексе "Нептун" в органы безопасности КНР. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Двое граждан КНР были задержаны в Киеве. По данным спецслужбы, они пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Один из задержанных – 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году был отчислен за академическую неуспеваемость. Другой фигурант – его отец, постоянно проживавший в КНР, но периодически посещавший Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына, заявили в СБУ.

По версии следствия, 24-летний китаец должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов". С этой целью он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны.

СБУ разоблачила мужчину еще на начальном этапе его разведывательной активности и задержала "на горячем" во время передачи ему тайных документов. На следующем этапе был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР.

При обыске у обоих фигурантов изъяты телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Обоим задержанным объявили о подозрении в шпионаже. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Офис генпрокурора уточнил, что в очередной раз отец 24-летнего мужчины заехал на территорию Украины 7 июля и на следующий день посетил посольство КНР в Киеве.

9 июля в рамках досудебного расследования он был задержан. Прокуратура планирует последнему вручить уведомление о подозрении в шпионаже и обратиться в суд с ходатайством о содержании его под стражей.

Ракетный комплекс "Нептун" – это уникальное вооружение Сил обороны, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно из "Нептуна" был уничтожен флагман Черноморского флота России – ракетный крейсер "Москва".

Фото: СБУ