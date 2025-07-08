Глава Еврокомиссии: Китай де-факто способствует военной экономике России

Для построения отношений с Европой Китай должен осудить агрессию России против Украины

Урсула фон дер Ляйен (Фото: x.com/vonderleyen)

Отношения Евросоюза и Китая должны строиться на "трезвой оценке новой реальности", в частности, вопросе поддержки России Пекином. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на дебатах 8 июля в Страсбурге.

На саммите, который состоится в конце июля, лидеры ЕС намерены поднять вопрос о "непоколебимой поддержке" России со стороны Китая.

"Мы знаем, что непоколебимая поддержка России со стороны Китая создает повышенную нестабильность и неуверенность в Европе. Мы можем сказать, что Китай де-факто способствует военной экономике России, и мы не можем с этим смириться", – сказала глава Еврокомиссии.

Она напомнила, что всегда говорила о том, что определяющим фактором будущих отношений между ЕС и Китаем станет то, как страна взаимодействует с войной России против Украины.

И если Китай действительно "защищает международный порядок, основанный на правилах", как неоднократно заявлял, то он должен "недвусмысленно осудить" российскую агрессию, заявила фон дер Ляйен.

"И если Китай заявляет, что защищает многосторонность, то он должен уважать правила и принципы международной торговли, закрепленные во Всемирной торговой организации", – резюмировала она.